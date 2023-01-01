Платье королевы. Дженнифер Робсон (книга, 2020) слушать онлайн

Увлекательный исторический роман об одном из самых известных свадебных платьев двадцатого века – платье королевы Елизаветы – и о талантливых женщинах, что воплотили ее прекрасную мечту в реальность. Лондон, 1947 год Вторая Мировая война закончилась, мир пытается оправиться от трагедии. В Англии объявляют о блестящем событии – принцесса Елизавета станет супругой принца Филиппа. Талантливые вышивальщицы знаменитого ателье Нормана Хартнелла получают заказ на уникальный наряд, который войдет в историю, как самое известное свадебное платье века. Торонто, наши дни Хизер Маккензи находит среди вещей покойной бабушки изысканную вышивку, которая напоминает ей о цветах на легендарном подвенечном платье королевы Елизаветы II. Увлеченная этой загадкой, она погружается в уникальную историю о талантливых женщинах прошлого века и их завораживающих судьбах. Лучший исторический роман года по версии USA Today и Real Simple. «Замечательный роман, особенно для поклонников сериалов в духе „Корона“ [исторический телесериал, выходящий на Netflix, обладатель премии „Золотой глобус“]. Книга – интимная драма, которая, несомненно, вызовет интерес». – The Washington Post «Лучший исторический роман года». – A Real Simple



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