Плата за наивность. Бронислава Вонсович (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Не так давно выпускница Королевского приюта и не мечтала об учебе в Магической Академии, любящей тетушке и обаятельном поклоннике. Казалось бы, что еще нужно Штефани для счастья? Но прошлое не отпускает. Разве можно быть спокойной, если покушавшийся на тебя преступник до сих пор на свободе, единственную подругу арестовали по обвинению в воровстве, а сама ты стоишь перед сложным выбором – остаться собой и потерять Дар или остаться с Даром и потерять себя? Штефани уверена – за все в этой жизни приходится платить. И пусть она сполна расплатилась полтора года назад, но жизнь предъявила новый счет. Понять бы, кем он выставлен…



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