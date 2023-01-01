Планета теней. Часть Первая. Артем Калинин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Эта книга перенесет вас в увлекательное приключение команды космического корабля «Форшер». Каждый из команды корабля не раз был в передрягах, каждый, кроме Альберта – молодого человека лет 20-ти, отправившегося в экспедицию на Марс со своим дядей Эвардом. Однако, когда до конца экспедиции остается всего ничего, все становится с ног на голову. В результате, главные герои оказываются невольными участниками событий, от которых судьба человечества может измениться навсегда!



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