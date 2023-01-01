Планета муравьев. Эдвард Осборн Уилсон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Известный мирмеколог, основатель социобиологии Эдвард Уилсон обобщает свой 80-летний опыт изучения муравьев и рассказывает нам удивительные истории о насекомых, которых мы обычно не замечаем. Муравьи играют гораздо бóльшую роль в формировании экосистем, чем мы себе представляем. Общий вес всех живых муравьев примерно равен весу всех людей на Земле, а их численность составляет около 10 квадриллионов, так что неизвестно, кто является истинным хозяином нашей планеты. Описывая их повадки и социальную жизнь, автор отмечает, что муравьи далеки от совершенства с точки зрения человеческой морали: это полностью женский мир, в котором участь самцов незавидна при этом они весьма воинственны, у них процветает рабство, паразитизм и даже каннибализм. В то же время их сложные совместные действия и необходимость ориентироваться в пространстве требуют развитого интеллекта и коммуникации, которая у них основана на феромонах. В книге рассказывается об огромном разнообразии этих насекомых.



Планета муравьев слушать на видеосервисе Wink.