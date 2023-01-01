Пламя над бездной. Вернор Виндж (книга, 2020) слушать онлайн

Спустя тысячелетия после событий, произошедших на планете Арахна, небольшая группа ученых находит некий древний архив и невольно высвобождают удивительную силу – Великое зло, которое разрушает тысячи миров и порабощает весь естественный и искусственный интеллект. Казалось бы, ничто не сможет остановить Погибель. Но тем не менее, у людей может найтись противоядие, и поэтому они внезапно оказываются в центре внимания всех разумных существ Галактики … Роман «Пламя над бездной» – обладатель престижной премии Хьюго, номинант премии Небьюла и мемориальной премии Джона В. Кэмпбелла за лучший научно-фантастический роман.



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