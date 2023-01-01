PIXAR. Перезагрузка. Гениальная книга по антикризисному управлению. Лоуренс Леви
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PIXAR. Перезагрузка. Гениальная книга по антикризисному управлению. Лоуренс Леви

PIXAR. Перезагрузка. Гениальная книга по антикризисному управлению. Лоуренс Леви (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес, Зарубежная литература570 мин12+
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Сюжет

Сложно найти человека, который не смотрел мультики компании Pixar. Но как крошечная рекламная студия превратилась в гиганта киноиндустрии? Это история о сильных людях и волевых решениях, о выборе и об абсурдных спорах, позволивших истории случиться. Она о том, как грамотное управление и контроль над ситуацией могут противостоять любым рискам. Благодаря этой книге вы узнаете, что стало движущей силой Pixar и как ей удалось справиться с многочисленными трудностями.

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