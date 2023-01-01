Пицца-бизнес, часть 5. Римская пицца: тесто пала и телия. Пинса романо. Владимир Давыдов,Евгений Давыдов,Юлия Брусенская,Елена Гусева,Анастасия Терехина (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Основное внимание в книге уделено производству теста и корочки парбейк для выпекания пинсы романо, самого привлекательного и ажиотажного продукта российского пицца-рынка, и пиццы телия. Описаны 4 метода производства теста пала для пинсы романо, от классического однодневного без закваски, до многодневных с закваской, и технологические карты самых популярных видов пинсы романо. Приведены 9 методов производства теста телия и рецептуры для выпекания пиццы телия, а также какие соусы, сыры и топпинги лучше применять при приготовлении пинсы романо и телии для успешной продажи этих волшебных блюд.



Пицца-бизнес, часть 5 слушать на видеосервисе Wink.