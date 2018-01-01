Питер Пэн и Венди. Джеймс Барри (книга, 2020) слушать онлайн

Удивительная история о сказочном мальчике, который не хотел взрослеть, давно поразила воображение детей и взрослых. Она началась с того, что однажды Питер Пэн влетел в окно детской в доме, где жили девочка Венди и двое ее братьев. Вместе с Питером они отправились на далекий волшебный остров. Там и�м встретились русалки, храбрые индейцы, озорная фея и даже пираты с их злобным главарем капитаном Крюком, судьба которого окажется в руках летающего мальчика. И тут героев ждут захватывающие приключения. © перевод Н. Демурова ©



Питер Пэн и Венди слушать на видеосервисе Wink.