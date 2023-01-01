Письмо, ведьма и кольцо. Джон Беллэрс (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Продолжение ироничной и трогательной истории о Льюисе. Некоторые письма лучше не читать… Скучное лето обещает стать гораздо интереснее, когда миссис Циммерманн получает в наследство заброшенный дом. А в придачу к нему – волшебное кольцо. Жуткий дом, загадочные исчезновения, призрачные тени, мелькающие в лунном свете, пугающие магические символы – и это только начало леденящего кровь приключения, выбраться невредимым из которого кажется невозможным. Тем более, что на этот раз положиться на магию миссис Циммерман не получится…



Письмо, ведьма и кольцо слушать на видеосервисе Wink.