Письмо к ученому соседу. Антон Чехов
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Письмо к ученому соседу. Антон Чехов

Письмо к ученому соседу. Антон Чехов (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика12 мин12+
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Сюжет

«Дорогой Соседушка. Максим… (забыл как по батюшке, извените великодушно!) Извените и простите меня старого старикашку и нелепую душу человеческую за то, что осмеливаюсь Вас беспокоить своим жалким письменным лепетом. Вот уж целый год прошел как Вы изволили поселиться в нашей части света по соседству со мной мелким человечиком, а я все еще не знаю Вас, а Вы меня стрекозу жалкую не знаете…»

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