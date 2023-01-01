Письмо к ученому соседу. Антон Чехов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Дорогой Соседушка. Максим… (забыл как по батюшке, извените великодушно!) Извените и простите меня старого старикашку и нелепую душу человеческую за то, что осмеливаюсь Вас беспокоить своим жалким письменным лепетом. Вот уж целый год прошел как Вы изволили поселиться в нашей части света по со�седству со мной мелким человечиком, а я все еще не знаю Вас, а Вы меня стрекозу жалкую не знаете…»



Письмо к ученому соседу слушать на видеосервисе Wink.