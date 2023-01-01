Письма русского путешественника. Бедная Лиза. Николай Карамзин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"Письма русского путешественника" – беллетризированное описание поездки 23-летнего автора по Западной Европе. Но именно с этой книги ведет свой отчет современная русская литература. "Бедная Лиза" – это повесть о печальной участи крестьянской девушки, полюбившей дворянина.



Письма русского путешественника слушать на видеосервисе Wink.