WinkАудиокнигиПисьма русского путешественника. Бедная Лиза. Николай Карамзин
Письма русского путешественника. Бедная Лиза. Николай Карамзин (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Русская литература1337 мин12+
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Сюжет
"Письма русского путешественника" – беллетризированное описание поездки 23-летнего автора по Западной Европе. Но именно с этой книги ведет свой отчет современная русская литература. "Бедная Лиза" – это повесть о печальной участи крестьянской девушки, полюбившей дворянина.
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