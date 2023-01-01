Письма молодого врача. Артур Конан Дойл (книга, 2024) слушать онлайн

От автора мировых бестселлеров «Затерянный мир», «Белый отряд», «Приключения бригадира Жерара» и культовых историй о Шерлоке Холмсе! Артур Конан Дойл – автор, в котором органично соединились детектив и путешественник, поклонник науки и спиритизма, а также писатель и врач. Оставаясь всю жизнь верным своему врачебному призванию и черпая вдохновение из него, мастер писал: «…любой врач должен быть благодарен судьбе за свою профессию. Ведь делать добро – это такое огромное удовольствие, что впору платить за эту привилегию…» «Письма молодого врача» – это история жизни молодого доктора Старка Монро. Во многом автобиографичное произведение, почти все персонажи которого списаны с реальных прототипов. Доктор только собирается открыть собственную практику и пишет об отношениях с родителями, знакомстве с будущей женой, о своих стремлениях и планах. А также об очередных затеях приятеля – врача Джеймса Каллингворта, который то медицинскую практику пытается изменить коренным образом, то и вовсе придумывает невероятные изобретения. А в романе «Загородные приключения» Дойл рассказывает историю неугомонной миссис Уэстмакотт – убежденного борца за права женщин, которая нарушает спокойствие мирного городка и меняет судьбу большинства местных жителей.



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