Письма мастера Дзэн мастеру Фехтования. Такуан Сохо
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Письма мастера Дзэн мастеру Фехтования. Такуан Сохо

Письма мастера Дзэн мастеру Фехтования. Такуан Сохо (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика, Нон-фикшн95 мин12+
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Сюжет

Такуан Сохо – легендарный японец XVII века. Был дзэнским монахом, каллиграфом, художником, поэтом, садовником, мастером чайной церемонии и изобретателем рецепта квашения редиски, который носит его имя и до сих пор очень популярен в Японии. Сочинения Такуана на японском языке составляют шесть томов. В наши дни их читают с таким же интересом, как и три с половиной века назад, находя в них источник вдохновения не только для изучения боевых искусств, но и для других видов деятельности, в которых важны целостность восприятия и решительность. В данную аудиокнигу вошли переводы трех трактатов и сборника вечерних наставлений в храме Токайдзи. Трактаты были написаны собственноручно Такуаном. Два из них представляют собой письма, обращенные к мастерам боевых искусств того времени: мастеру меча Ягю Мунэнори Тадзима-но-ками и Оно Тадааки, возглавлявшего школу фехтования Итто. Только один из включенных в данную книгу трактатов, «Ясное звучание самоцветов» по всей вероятности не был задуман как послание конкретному человеку. Обстоятельства, при которых были написаны все три трактата, а также точное время их появления неизвестно. Продюсер издания: Владимир Воробьeв © перевод Р. В. Котенко, А.А. Мищенко ©

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