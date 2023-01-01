WinkАудиокнигиПищ�а Богов. Герберт Уэллс
Пища Богов. Герберт Уэллс (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Фантастика570 мин12+
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Сюжет
Двое ученых обнаруживают уникальное вещество, влияющее на рост живых существ, и проводят научный эксперимент. Цыплята и куры растут на новом корме, как на дрожжах. Да только вот беда, до «пищи богов» добираются крысы и осы, которые вырастают до размеров собаки и нагоняют ужас на всех жителей ок�руги. Но ученым этого оказывается мало, следующим по плану идет эксперимент над людьми…
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