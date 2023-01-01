Пища Богов. Герберт Уэллс (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Двое ученых обнаруживают уникальное вещество, влияющее на рост живых существ, и проводят научный эксперимент. Цыплята и куры растут на новом корме, как на дрожжах. Да только вот беда, до «пищи богов» добираются крысы и осы, которые вырастают до размеров собаки и нагоняют ужас на всех жителей ок�руги. Но ученым этого оказывается мало, следующим по плану идет эксперимент над людьми…



Пища Богов слушать на видеосервисе Wink.