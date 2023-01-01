WinkАудиокнигиПирушка с привидением и др. рассказы. Джером Джером
Пирушка с привидением и др. рассказы. Джером Джером (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Юмор321 мин12+
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Сюжет
Безусловно, самым известным произведением Джерома К. Джерома была и остается знаменитая повесть «Трое в лодке не считая собаки». Но кроме этой замечательной повести перу автора принадлежат не менее интересные и захватывающие пьесы, эссе и рассказы. Аудиоверсию избранных из них мы предлагаем вам в этом сборнике
Пирушка с привидением и др слушать на видеосервисе Wink.