Пирушка с привидением и др. рассказы. Джером Джером (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Безусловно, самым известным произведением Джерома К. Джерома была и остается знаменитая повесть «Трое в лодке не считая собаки». Но кроме этой замечательной повести перу автора принадлежат не менее интересные и захватывающие пьесы, эссе и рассказы. Аудиоверсию избранных из них мы предлагаем вам в этом сборнике



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