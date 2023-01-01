Пиромант. Ступень 4. Преор. Алексей Губарев (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

«Преор» – роман Алексея Губарева, четвертая книга цикла «Пиромант», жанр боевое фэнтези, героическое фэнтези. На западе армия Некроса захватывает один город за другим, и никто не может удержать немёртвых. Каждый павший защитник мгновенно пополняет ряды нежити, увеличивая мощь врага. В это же время соправители свободных одарённых заключают сделку с орденом Скверны в надежде узнать, как спасти свою планету от разрастающейся пустоши. На фоне войны с Некросом и постоянных землетрясений личные проблемы Джона кажутся незначительными, но именно в них кроются ответы на главный вопрос – кто и зачем запустил слияние миров. Больше огня!



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