Пираты XXX века. Роман Злотников,Василий Орехов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Долгожданная новая аудиокнига из популярного цикла о русских космических диверсантах. Империя вновь наносит сокрушительный ответный удар! Звездные Горностаи, ветераны российского диверсионного спецназа Песец, Лось и Рысь, по личной просьбе своего императора снова оказываются на острие атаки. Теперь им противостоят беспощадные расисты из звездного скопления Кабестан, обращающие в рабство людей с захваченных кораблей. Работа под прикрытием среди бешеных пиратов тяжела и крайне опасна – но подразделение Горностаев боеспособно, пока способен действовать хотя бы один боец.



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