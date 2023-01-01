Пираты средиземного моря. Борис Воробьев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В серии исторических очерков, объединeнных в «Пиратские хроники», известный писатель Борис Воробьeв рассказывает о пиратах разных времeн и народов, наводивших страх на мореплавателей в различных частях мирового океана. Во втором выпуске «Пиратских хроник» речь идeт о пиратах, контролировавших в XV–XVI веках Средиземное море, в том числе греках братьях Барбаросса, турке Драгуте и итальянце, сменившем веру и имя, – Ульдж Али. Следующий очерк посвящeн англичанину Эдварду Тичу, вошедшему в историю морского разбоя под прозвищем Чeрная Борода.



Пираты средиземного моря слушать на видеосервисе Wink.