Пираты Карибских Морей. Висенте Паласио (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Жизнь пирата коротка, но полна особой романтики – с солоноватым привкусом морского ветра и человеческой крови. В жизни пирата драки и погони, рваные паруса, борьба со всеми штормами и тень виселицы на берегу – повседневная реальность. А вот сундуки с несметными сокровищами и сладкая жизнь с р�оскошной красоткой – чаще всего лишь мечта, столь же манящая, сколь и недосягаемая. Но кто не рискует – тот не пьет шампанского. Не так ли?



Пираты Карибских Морей слушать на видеосервисе Wink.