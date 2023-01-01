Пираты Карибских Морей. Висенте Паласио
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Пираты Карибских Морей. Висенте Паласио

Пираты Карибских Морей. Висенте Паласио (книга, 2020) слушать онлайн

6.72020, Аудиокнига
Зарубежная литература, Приключения549 мин12+

Сюжет

Жизнь пирата коротка, но полна особой романтики – с солоноватым привкусом морского ветра и человеческой крови. В жизни пирата драки и погони, рваные паруса, борьба со всеми штормами и тень виселицы на берегу – повседневная реальность. А вот сундуки с несметными сокровищами и сладкая жизнь с роскошной красоткой – чаще всего лишь мечта, столь же манящая, сколь и недосягаемая. Но кто не рискует – тот не пьет шампанского. Не так ли?

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