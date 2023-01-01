Пират на папском престоле. Борис Воробьев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В серии исторических очерков, объединeнных в «Пиратские хроники», известный писатель Борис Воробьeв рассказывает о пиратах разных времeн и народов, наводивших страх на мореплавателей в различных частях мирового океана. В этом выпуске речь идeт о папе римском Иоанне XXIII, носившем ранее имя Балт�азар Коста. Почему, однако, когда осенью 1958 года кардинал Рокалли сменил на папском престоле умершего Пия XII, он принял имя Иоанна XXIII, объявив тем самым на весь мир, что первого Иоанна XXIII как бы не существовало? Чем Балтазар Коста прославился до избрания на папский престол? Пират на папском престоле Легенда о Клаусе Штертебеккере



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