Пират. Фредерик Марриет (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Фредерик Марриэт – один из известнейших и успешных писателей-маринистов, также известный как Капитан Марриет. Его «Пират» – любителям пейзажей Айвазовского, клотиков, килей и мокрых шкотов! Невообразимым образом жизнь разлучает братьев-близнецов вскоре после рождения, обрекая их на многие испытания. И хотя выросли они в совершенно разных семьях, один был богач, а другой пират, но судьба и кровные узы невероятным образом снова приводят их к встрече.



Пират слушать на видеосервисе Wink.