Пионеры, или У истоков Саскуиханны. Джеймс Фенимор Купер (книга, 1823) слушать онлайн

Сюжет

Это четвертая книга пенталогии американского писателя-классика, посвященной приключениям охотника Натаниэля Бампо, по прозвищу Кожаный Чулок. Между приключениями, о которых рассказано в «Следопыте», и жестокими испытаниями, выпавшими на долю Кожаного Чулка в «Пионерах», прошло более тридцати лет. Другим сюжетным узлом романа являются взаимоотношения молодых людей – Элизабет Тэмпл, дочери судьи, и Оливера Эффингема, которым приходится преодолеть много препятствий на пути к счастью.



Пионеры, или У истоков Саскуиханны слушать на видеосервисе Wink.