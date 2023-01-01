Пиноккио. Приключения деревянного человечка. Карло Коллоди (книга, 2020) слушать онлайн

Сказочная повесть итальянского писателя Карло Коллоди «Приключения Пиноккио» увидела свет в 1883 году. В России в этом же году родился мальчик Алeша Толстой. Потом он вырос и превратил Пиноккио в Буратино, написав сказку «Золотой ключик». Пиноккио очень похож на своего младшего брата Буратино. Его тоже вырезали из дерева и отправили в школу, а он вместо этого попал на представление в кукольный театр. По совету Кота и Лисы он, как и Буратино, закопал деньги на Поле Чудес, чтобы вырастить дерево с золотыми монетами… Правда, различий между двумя деревянными мальчишками еще больше. Самая большая мечта Пиноккио – стать настоящим мальчиком, живым человеком. А когда этот шалун и врунишка говорит неправду, его нос начинает расти!



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