Пилот ракетоносца. Выбор курса. Макс Мах (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Пилот ракетоносца снова в бою. Война продолжается, империя под огнем, и лейтенант Эрик Минц не может оставаться в стороне. Но для этого ему нужно преодолеть последствия отравления боевыми нейростимуляторами. И только тогда он сможет принять участие в вояже к мирам, лежащим далеко за пределами «обитаемого космоса».



Пилот ракетоносца слушать на видеосервисе Wink.