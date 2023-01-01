Пилигрим. Дневники начала конца света. Игорь Польский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Это история удивительного путешествия по острову Готланд в Балтийском море, о необыкновенных людях, которые встревожены проблемами современности и стремятся создать более гармоничный путь развития общества. Много ли мы знаем о том, какую альтернативу городской жизни предлагают экопоселения? Сколько таких сообществ существует в России? В мире? В книге Игоря Польского мы узнаем все о пеших путешествиях, а также: • Как создаются и распадаются экопоселения • Как проходит обычный день в экосообществе • Чем отличаются российские сообщества от зарубежных «Пилигрим». Книга расскажет о судьбах таких разных и удивительных людей, поделится размышлениями о жизни и развитии, покажет живописные красоты окружающей природы, и тонко подметит столь романтические детали быта пилигримов и автостопщиков с разных концов света.



Пилигрим слушать на видеосервисе Wink.