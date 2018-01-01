Пиковая дама. Александр Пушкин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Александр Сергеевич Пушкин, безусловно, был великим поэтом и писателем. Но, кроме всего прочего, он слыл азартным игроком и заядлым картежником. Однажды генерал-губернатор Дмитрий Голицын рассказал Пушкину байку о своей матери – княгине Наталье Борисовне. Ходили слухи, будто «усатая княгиня» – Голицына, известная своей страстью к карточным играм, знает три заветные карты, которые принесут выигрыш любому, даже самому неудачливому игроку. Пушкин с присущим только ему умением и талантом превращать в предмет искусства все, что его окружает, незамедлительно сделал Голицыну прототипом графини в небезызвестной «Пиковой даме». Так на свет появилось произведение о Германе, старой графине и тайне трех карт, которые могут сделать человека несказанно богатым или в одночасье свести его с ума. ©



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