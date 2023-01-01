Пиковая дама. Александр Пушкин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

мя А.С. Пушкина сопровождает русского человека в течение всей его жизни – прелестной сказкой в детстве, непревзойденной любовной лирикой в юности…В любом возрасте мы неизменно обращаемся к богатейшему творческому наследию классика. «Пиковая дама» – самое таинственное и мистическое из произведений Александра Сергеевича. Оно впервые в русской литературе так ярко осветило взаимосвязь азарта, денег, любви и светской жизни. Занимательность и драматичность сюжета сделали повесть интересной для постановки в театре. Одноименная опера Чайковского до сих пор не сходит с театральных афиш. «Школьная библиотека» предлагает вам послушать «Пиковую даму» – бессмертную драму гения русской словесности.



Пиковая дама слушать на видеосервисе Wink.