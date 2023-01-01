Пикник на обочине лекция Дмитрия Быкова. Аркадий и Борис Стругацкие,Дмитрий Быков (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия АРДИС предлагает вашему вниманию «Пикник на обочине» братьев Стругацких в исполнении Дмитрия Быкова – талантливого современного прозаика, поэта, публициста и литературоведа. …После посещения Земли пришельцами на планете появились Зоны – загадочные места, полные опасностей и смертельных ловушек. Здесь немало артефактов – непонятных устройств и предметов, обладающих необычными свойствами. Несмотря на двадцать лет изучения, их предназначение остаeтся неизвестным. Что это? Опасное оружие, диковинные игрушки или всего лишь космический мусор, оставленный после чужого пикника на обочине Вселенной? В аудиокнигу также включена лекция – увлекательный рассказ Дмитрия Быкова о только что прочитанной книге.



Пикник на обочине лекция Дмитрия Быкова слушать на видеосервисе Wink.