Пикник на обочине. Аркадий и Борис Стругацкие (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

…После посещения Земли пришельцами на планете появились Зоны – загадочные места, полные опасностей и смертельных ловушек. Здесь немало артефактов – непонятных устройств и предметов, обладающих необычными свойствами. Несмотря на двадцать лет изучения, их предназначение остается неизвестным. Что это? Опасное оружие, диковинные игрушки или всего лишь космический мусор, оставленный после чужого пикника на обочине Вселенной? Люди, занимающиеся незаконным промыслом – поиском и выносом из Зоны этих предметов, называются сталкерами. Один из них, главный герой повести Рэдрик Шухарт – человек с исковерканной судьбой, разочаровавшийся в жизни и в людях, мечтает добраться до Золотого шара – места в глубине Зоны, где, по слухам, исполняются самые сокровенные желания…



Пикник на обочине слушать на видеосервисе Wink.