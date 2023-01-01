Пифагор. Дельфийские Мистерии. Выпуск 6. Эдуард Шюре (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет шестую книгу «Пифагор» всемирно известного труда французского философа Эдуарда Шюре – «Великие посвященные», который был переведен на многие языки, включая русский. Познай самого себя, и ты узнаешь Вселенную и Богов… Надпись над дельфийским храмом Пифагор – легендарная личность, древнегреческий философ, математик и мистик, создатель религиозно-философской школы пифагорейцев. Он не раз подвергался гонениям и ожесточенным преследованиям. Пифагор посетил весь древний мир прежде, чем сказал свое слово Греции. Он видел Африку и Азию, Мемфис и Вавилон, их политику и их посвящение. Его бурная жизнь напоминает корабль, борющийся среди грозно взволнованного моря: с распущенными парусами подвигается он неуклонно к цели своего назначения, прекрасный образ спокойствия и силы посреди разъяренной стихии. От многих его современников до нас дошла масса свидетельств его ума, его красоты, его волшебного влияния на людей. Неоплатоники Александрии, гностики и даже первые Отцы Церкви приводят его как авторитет. Его учение представляет собой великолепное целое, стройное и прочное, отдельные части которого внутренне спаяны основным умозрением. Воспроизводя эзотерические доктрины Индии и Египта, Пифагор придал им ясность и простоту эллинской мысли, присоединив к ней более энергично и ясно выраженную идею человеческой свободы. ©



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