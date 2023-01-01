Piccola Сицилия. Даниэль Шпек (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Даниэль Шпек «Piccola Сицилия» – захватывающая и красивая, как восточный ковер, семейная сага. от автора бестселлера «Bella Германия». Наши дни. Солнечный осенний день на Сицилии. Дайверы, искатели сокровищ, пытаются поднять со дна моря старый самолет. Немецкий историк Нина находит в списке пассажиров своего деда Морица, который считался пропавшим во время Второй мировой. Это тайна, которую хранит ее семья. Вскоре Нина встречает на Сицилии странную женщину, которая утверждает, что является дочерью Морица. Но как такое возможно? Тунис, 1942 год. Пестрый квартал Piccola Сицилия, три религии уживаются тут в добрососедстве… Уживались, пока не пришла война. В отеле «Мажестик» немецкий военный фотограф Мориц впервые видит Ясмину и пианиста Виктора. С этого дня их жизни окажутся причудливо сплетены. Им остается лишь следовать за предначертанием судьбы. Или все же попытаться вырваться из ловушки, в которую загнали всех троих война, любовь и традиции?.. Роман вдохновлен реальной историей. Пресса о книге: «Книга Шпека – настоящий фейерверк эмоций, завораживающе красивые пейзажи и невероятно интересные судьбы, все это складывается в захватывающий семейный роман». Westdeutscher Rundfunka «Шпек – коллекционер историй, которые он сплетает с другими историями в затейливо прекрасный ковер. Его роман – драматический, напряженный, эмоциональный и поэтический». Mannheimer Morgen «Шпек постоянно меняет ракурс, рассказывая о войне, бегстве и новом начале. Его история о немецкой оккупации Туниса...Слушайте книгу.



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