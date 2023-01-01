Петр Первый. Алексей Толстой
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Петр Первый. Алексей Толстой

Петр Первый. Алексей Толстой (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
История, Классика548 мин12+
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Сюжет

В романе «Петр Первый» Алексей Толстой создал яркий образ «царя-преобразователя». Допетровская Россия, в изображении писателя, «неповоротлива и ленива», все новое приживается в ней с трудом. (В действительности реформы проводились и прежде, их начал еще отец Петра – царь Алексей Михайлович, а продолжила правившая при несовершеннолетних его сыновьях царевна Софья Алексеевна, женщина образованная, умная и талантливая – отнюдь не та ретроградка, какою представил ее автор книги). Но подрастает любознательный мальчик Петруша, и его странные игры оборачиваются нешуточными делами… Пройдет время, и «потешное войско» Петра превратится в регулярную армию европейского образца, а его возмужавший предводитель войдет в историю как фигура донельзя противоречивая, но неизменно величественная.

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