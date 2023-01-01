Петля. Роман Сенчин (книга, 2020) слушать онлайн

Роман Сенчин – прозаик, автор романов «Елтышевы», «Зона затопления», «Дождь в Париже», сборников короткой прозы и публицистики. Лауреат премий «Большая книга», «Ясная Поляна», финалист «Русского Букера» и «Национального бестселлера». «Тема этой книги – перемены. Подростковая, бунтарская тема, �заново прельщающая людей в среднем возрасте. Добившись признания, статуса, семейного положения, окопавшись в доме и привычках, они чувствуют тягу к обнулению и перезапуску жизни. Реалист Сенчин ведeт рискованную игру. Он вторгается в границы чужого опыта с серьeзным намерением его прожить – да ещe в самых тeмных, недоступных и, в отличие от фейсбучных постов, нечитаемых местах».



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