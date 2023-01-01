Петербургские трущобы. Часть 6. Падшие. Всеволод Крестовский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет знаменитую аудиокнигу Всеволода Владимировича Крестовского «Петербургские трущобы. Часть 6. Падшие.» "Ночные совы – птицы совсем особого полета. Это птицы домовитые, они не любят света, они ищут тьмы, таинственности, уединения. Поэтому субъекты, принадлежащие к досточтимому обществу сов, избегают градского центра и мест, к нему прилегающих, ибо сии места, по преимуществу, отличаются светом и людностью. Они, напротив, избирают для жительства своего городские окраины." В.В. Крестовский Слушаем, лайкаем, активно комментируем!) ©



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