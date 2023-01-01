Петербургские трущобы. Часть 5. Голодные и холодные. Всеволод Крестовский (книга, 2020) слушать онлайн

Студия «МедиаКнига» представляет знаменитую аудиокнигу Всеволода Владимировича Крестовского «Петербургские трущобы. Часть 5. Голодные и холодные.» " – Благослови, господи, на новую жизнь да на добрую дорогу! – перекрестилась Маша Поветина, выходя под вечер, с узелком в руках, за ворота богатого дома, где оставляла столько любви, воспоминаний и столько тяжелого разочарования – после того, как была брошена молодым Шадурским (читатель знает уже, что это совпало со временем маскарадного приключения его с Бероевой), и после продажи с молотка ее мебели и всего имущества. Ванька-извозчик шажком довез скудные Машины вещи до Сухарного моста, где ее бывшая горничная Дуня поутру сговорила ей место за четыре рубля в месяц «с горячим от хозяев» и теперь провожала Машу на это место, чтобы окончательно там устроить ее. Новая жизнь открылась перед Машей, и эту новую жизнь предстояло ей начать в семье особого свойства, цвета и запаха." В.В. Крестовский Слушаем, лайкаем, активно комментируем! ) ©



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