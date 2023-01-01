Петербургские трущобы. Часть 3. Два уголовных дела. Всеволод Крестовский
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Петербургские трущобы. Часть 3. Два уголовных дела. Всеволод Крестовский

Петербургские трущобы. Часть 3. Два уголовных дела. Всеволод Крестовский (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Современная проза572 мин16+

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О книге

"Что это за крики и что за толпа? На что она смотрит и порою разражается таким поощрительным рыготаньем? Пьяная драка… клочья… кровь… Вон раздается призывной свисток полицейского-хожалого, которым он зовет на помощь подчаска, а в эту самую минуту, с противоположной стороны, у Полторацкого переулка, новые крики… «Караул! караул!» – слышится оттуда, и, судя по короткому, обрывающемуся выкрику, можно с достоверностью предположить, что человека взяли за горло и душат… Вы смущены этим криком? Он скверно, зловеще подействовал на ваше ухо и болезненно на ваше сердце? Но вот прошла минута – и его не слыхать, он донесся до вас только урывком, на одно мгновенье, после которого успел уже, подобно всем этим разнородным звукам, затеряться и утонуть в обычном гуле городской жизни… И вот надо всеми этими звуками, надо всей этой невеселой картиной мрачной, слякотной площади низко висит непроницаемо черное, сырое небо, и сыплет легкий снежок…" В.В. Крестовский

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Жанр
Современная проза
Время
572 мин / 09:32

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