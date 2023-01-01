Петербургские трущобы. Часть 1. Старые годы и старые грехи. Всеволод Крестовский (книга, 2020) слушать онлайн

"Быть может, кто-либо найдет, что изображение этих язв слишком цинично и даже неблагопристойно. Что ж делать, таков уж предмет, избранный мною. Да, впрочем, книга ведь не предназначается к чтению в пансионах и институтах для благородных девиц. В этом случае я могу ответить только словами покойно�го Помяловского: Если читатель слаб на нервы и в литературе ищет развлечения и элегантных образов, то пусть он не читает мою книгу…" В.В. Крестовский



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