Петербургские повести. Николай Гоголь (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Повести Гоголя объединены по территориальному признаку – действие происходит в Петербурге. Именно здесь живет робкий, бедный и несчастный Башмачкин (повесть «Шинель»), именно здесь, подчеркивая никчемность своего хозяина, начинает самостоятельную жизнь нос, именно здесь художник продает свой талант (повесть «Портрет»), именно на Невском проспекте гаснут последние надежды…



Петербургские повести слушать на видеосервисе Wink.