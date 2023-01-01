Петербург по ту сторону. Андрей Буровский (книга, 2020) слушать онлайн

За что этот город так не любили коммунисты, лишившие его имени и столичного статуса? Почему Гитлер собирался стереть его с лица земли? Правда ли, что он «построен на костях» и «проклят от рождения»? И сбудется ли давнее пророчество, что «месту сему быть пусту»? Петербург – Петроград – Ленинград – Петербург. Обожаемый и ненавистный, ошеломляюще красивый и пугающе уродливый, имперский, мистический, сакральный, непостижимый, «колыбель русской свободы» и «родина трех революций», трижды менявший имя, за три века своей истории повидавший и переживший столько, что хватило бы на три тысячелетия… Подлинная история самого европейского, загадочного и феноменального города России – в новой книге самого скандального историка, в очередной раз подтвердившего свою репутацию главного «возмутителя спокойствия».



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