Петербург и петербуржцы, или Парадиз Петра I. Александр Бушков (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Санкт-Петербург – единственный город в России, появившийся с уже готовым столичным статусом. Поэтому и соперников у него особых не было – да и зачем соперничать, если заранее знаешь, что проигрыш гарантирован. Петербург – это город-мечта, город-призрак, город немыслимых противоречий, место, куда стекаются все, кому претит однообразная и унылая жизнь. Здесь в равной мере уживаются бедность и роскошь, слава и забвение. Здесь происходят самые яркие события и самые жуткие преступления. Здесь на протяжении веков властвуют царские особы и здесь же их власти приходит конец. Пора уже заглянуть в различные уголки Петербурга и рассказать о том, что мы там увидели. Где жили петербуржцы, чем питались, как отдыхали и развлекались, а куда предпочитали не соваться – обо всем этом предельно откровенное повествование. Эта книга – настоящая энциклопедия питерской жизни, прочитав которую у вас уже не останется вопросов к этому блистательному городу. Также не пропустите аудиоверсии произведений Александра Бушкова о Истории Государства Российского: «Оборотни в эполетах, или Сиятельное ворье», «Врач, гусар, мушкетер, или Летопись медицинской жизни России», «Сибирь и сибиряки, или Русские конкистадоры», «Русский Шерлок Холмс, или Тайны уголовного сыска», «Тайны Сибири, или Зачем Россия ее завоевала», «Загадочный Петербург, или Призраки европейских столиц», «Русский Ротшильд, или Хорошие были господа», «Кто в России не ворует, или Два сына императора Павла», «Пусть меня научат! Или как преподавали н...Слушайте книгу.



Петербург и петербуржцы, или Парадиз Петра I слушать на видеосервисе Wink.