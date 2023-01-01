Петербург. Андрей Белый (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В романе Андрея Белого осмыслен «петербургский период» русской истории в контексте судеб мира, в том числе – древних цивилизаций. Новатор в прозе, автор написал книгу – художественное исследование исторического самоопределения России, возобновив спор славянофилов и западников о возможном «третьем пути» нашей страны в мировой истории. Уникальная организация текста, сочетание темы революции, отцеубийства и любви, равно как и магическое для творческого воображения название революции, отцеубийства и любви, равно как и магическое для творческого воображения название «Петербург» неизменно завоевывают внимание читателей. "О, русские люди, русские люди! Толпы зыбких теней не пускайте вы с острова вкрадчиво тени те проникают в телесное обиталище ваше проникают отсюда они в закоулки души: вы становитесь тенями клубообразно летящих туманов: те туманы летят искони из-за края земного: из свинцовых пространств волнами кипящего Балта в туман искони там уставились громовые отверстия пушек". Андрей Белый



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