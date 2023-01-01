Пьесы. Антон Чехов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Антон Павлович Чехов – один из величайших писателей и драматургов не только отечественной, но и мировой литературы, тончайший психолог, ироничный юморист. "Школьная библиотека" представляет своим слушателям классические пьесы Чехова: «Чайка», «Вишневый сад», «Три сестры» и «Дядя Ваня». Вот уже столетие они не сходят с мировых театральных сцен, многократно экранизированные, и по сей день, не утратили они своей актуальности… Чайка Вишневый сад Три сестры Дядя Ваня



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