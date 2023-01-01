Песок в кармане. Александр Асмолов (книга, 2020) слушать онлайн

Подержите в руках эту книгу. Вы сразу почувствуете тепло чистого белого песка пустынных пляжей и манящую красоту прохладных глубин Красного моря. Ощутите голыми ступнями неровности обветренных шершавых досок старого причала и вдохните на восходе солоноватую свежесть морского тумана. Именно это произошло с первокурсницей Варей, которая приехала на зимние каникулы понырять с аквалангом в Египет, но окунулась в удивительный водоворот событий. Старинный клад, тайны древних пирамид и завещание самого главного фараона, царицы Хатшепсут, неожиданно превратили еe в героиню приключенческого романа. Присоединяйтесь. Глубоководные погружения, удивительные находки, неожиданные открытия и погони уже не отпустят Вас, потому что один из главных секретов человечества стоит того, чтобы дочитать эту книгу до конца. Кто знает, возможно и Вам удастся его разгадать.



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