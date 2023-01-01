WinkАудиокнигиПесочный человек. Оксана Заугольная
Песочный человек. Оксана Заугольная (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Детская литература202 мин12+
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Сюжет
Берегись! Проклятие песочного человека может настигнуть любого. Да что может случиться, если пойти ночью на стройку? Но Петьке и Мишке не повезло, и теперь за ними идет песочный человек. Берегите глаза, дети, он уже близко! Чтобы не стать его жертвой, нужно передать проклятие другому. Кого выберет Мишка, получивший проклятие от друга? А что если это проклятие получит Лиза, с которой он дружил еще до школы?
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