Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова. Михаил Лермонтов (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Поэзия26 мин12+
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Сюжет
«Ох ты гой еси, царь Иван Васильевич! Про тебя нашу песню сложили мы, Про твово любимого опричника, Да про смелого купца, про Калашникова Мы сложили ее на старинный лад, Мы певали ее под гуслярный звон И причитывали да присказывали…»
Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова слушать на видеосервисе Wink.