Песня кукушки. Фрэнсис Хардинг (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Песня кукушки» – книга британской писательницы Френсис Хардинг, лауреата премии Costa. Сюжет книги основан на старинных кельтских мифах о подменышах. Подменыши, по легенде, – это существа, которых нечистая сила оставляет родителям взамен похищенных человеческих детей. Героиня книги – девочка Тереза (Трисс). У нее есть мама, папа, сестра Пенелопа. Идеальная вроде бы семья, идеальный вроде бы дом… Все вроде бы хорошо, только однажды Трис просыпается и чувствует, что она «не в себе». Голова как будто из ваты, все время хочется есть, сестра смотрит на нее с ненавистью и называет «ненастоящей», куклы и манекены разговаривают с ней… Родители пытаются объяснить странности обычной лихорадкой. Но Трис понимает, что все не так просто. Она сошла с ума? Или она и правда ненастоящая?



Песня кукушки слушать на видеосервисе Wink.