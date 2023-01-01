Песнь северного сияния (спектакль). Джек Лондон (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Радиоспектакль по мотивам романа «Смок Беллью». Кит Беллью отправился в Клондайк во время “золотой лихорадки” наряду с другими искателями счастья и богатства. Это было нелегкое время – холод и голод, предательства и обман, ссоры и убийства, вражда новичков и старожил. Но здесь честный и мужественный герой нашел преданных друзей и встретил любовь.



Песнь северного сияния (спектакль) слушать на видеосервисе Wink.