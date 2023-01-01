WinkАудиокнигиПеснь северного сияния (спектакль). Джек Лондон
Песнь северного сияния (спектакль). Джек Лондон (книга, 2022) слушать онлайн
2022, Аудиокнига
Классика126 мин16+
Сюжет
Радиоспектакль по мотивам романа «Смок Беллью». Кит Беллью отправился в Клондайк во время “золотой лихорадки” наряду с другими искателями счастья и богатства. Это было нелегкое время – холод и голод, предательства и обман, ссоры и убийства, вражда новичков и старожил. Но здесь честный и мужественный герой нашел преданных друзей и встретил любовь.
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