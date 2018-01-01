Пещера. Марина и Сергей Дяченко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу известных писателей-фантастов Марины и Сергея Дяченко – «Пещера», победителей литературного международного конкурса писателей фантастов «ЕВРО-КОН». Жители этого города, вполне похожего на наши города, существуют в двух измерениях. Днем они живут обыденной жизнью, но без жестокости и агрессии ночью, во сне, они являются в Мир Пещеры, и каждый из них живет зверем, хищником или жертвой, сильным или слабым… Можно ли выпустить человеческого зверя из темной пещеры? И, главное, нужно ли?! Аудиокнига озвучена артистом и актером дубляжа Максимом Галицем, на чьем счету ряд ролей в фильмах и сериалах, а также дублирование в таких бестселлерах, как «Пила 8» (2017), «Убийца 2. Против всех» (2017), «Наемник» (2017), и других. ©



Пещера слушать на видеосервисе Wink.