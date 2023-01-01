Песчаный фен. Часть Первая. Артем Калинин
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Песчаный фен. Часть Первая. Артем Калинин

Песчаный фен. Часть Первая. Артем Калинин (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика271 мин16+

Сюжет

Будущее, в котором наступил долгожданный мир и человечество покоряет космос. Колонизируются далeкие Марс, Юпитер, Сатурн. Все равны, но всe ли довольны? Человечество стремится к далeким звeздам, но понимает ли оно себя? И вот, в один из октябрьских дней, предвидя крупный кризис, американский делегат при Правительственном собрании Земли, предлагает спасительную резолюцию. Казалось, что может пойти не так спустя пять лет? Ничто.. Но если вспомнить, чем выложена дорога в ад? Люди забыли своe прошлое полное великих ошибок, ошибок, которые надеялись помнить и не совершать вновь. Но всегда остаeтся искушение, обратить взор на зарытый глубоко в песок топор войны.

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