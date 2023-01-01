Песчаный фен. Часть Первая. Артем Калинин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Будущее, в котором наступил долгожданный мир и человечество покоряет космос. Колонизируются далeкие Марс, Юпитер, Сатурн. Все равны, но всe ли довольны? Человечество стремится к далeким звeздам, но понимает ли оно себя? И вот, в один из октябрьских дней, предвидя крупный кризис, американский деле�гат при Правительственном собрании Земли, предлагает спасительную резолюцию. Казалось, что может пойти не так спустя пять лет? Ничто.. Но если вспомнить, чем выложена дорога в ад? Люди забыли своe прошлое полное великих ошибок, ошибок, которые надеялись помнить и не совершать вновь. Но всегда остаeтся искушение, обратить взор на зарытый глубоко в песок топор войны.



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