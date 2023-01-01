WinkАудиокнигиПервый русский самодержец. Николай Гейнце
Первый русский самодержец. Николай Гейнце (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Современная проза588 мин12+
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Сюжет
В романе «Первый русский самодержец» Гейнце ярко описывает подвиг Ивана III Васильевича (1440-1505), известного также как Иван Великий, по объединению русских земель вокруг Москвы и восстановление независимого Российского государства. За время своего правления Иван III увеличил территорию своего княжества в несколько раз, окончательно освободил Русь от Татаро-монгольского ига, провел ряд успешных реформ внутри страны. Прозвище «Великий» Иван III наиболее точно характеризует итоги и размах его царствования.
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